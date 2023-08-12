السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اتحاد العمال المصريين فى إيطاليا يعلن عن 15 ألف فرصة عمل

اتحاد العمال المصريين
اتحاد العمال المصريين في إيطاليا

كشف الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، عن تفاصيل إعلان اتحاد العمال المصريين في إيطاليا عن 15 ألف فرصة عمل في إيطاليا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن هناك قانونًا صدر في إيطاليا لجذب العمالة الأجنبية الشرعية، مشيرًا إلى أن مصر لها دور فعال كبير ضد الهجرة غير الشرعية وتريد تقنين العمالة وتدخل بطريقة شرعية وتكون مدربة.

وأشار إلى أنهم يستهدفون تدريب المصريين على مهن تحتاجها سوق العمل الإيطالية، موضحًا أن الفرص المتوفرة الآن لمهن كهربائية وسباكين وسائقي النقل العام والصيادين، فضلًا عن وظائف لمتابعة كبار السن ونحاول أن نؤهل العمال للتعامل مع كبار السن.

وأوضح أن الاتحاد يتواصل مع مكتب خدمات ليقوم بدوره بالتواصل مع الجهات المعنية بوزارات الهجرة والقوى العاملة ووزارة الشباب والرياضة لتوفير فرص العمل في جميع المحافظات في مصر. 

عيسي اسكندر اتحاد العمال المصريين في ايطاليا فرصة عمل

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