السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وزارة تنمية المجتمع بالإمارات تختار قصتين لـ"سماح أبو بكر" لتوعية الأطفال

سماح ابو بكر عزت
سماح ابو بكر عزت

تحت هذا العنوان "على وهيفاء في انتظار كل الأصدقاء"؛ أعلنت الكاتبة  سماح أبو بكر عزت عن اختيار وزارة تنمية المجتمع بدولة الإمارات قصتين لها هما "على وصديقه الذكي" و"هيفاء ملكة الأزياء"؛ ضمن مبادرة قراءات في حقوقي لتوعية الأطفال ضد مخاطر إدمان الهواتف الذكية والابتزاز الالكتروني .

وكتبت "أبو بكر" عبر حسابها بموقع "فيس بوك": "قصة علي وصديقه الذكي بطلها علي والموبايل الذى هرب منه بس يا تري راح فين وعرف يلاقيه و لا لأ، وقصة هيفاء ملكة الأزياء تحكي عن هيفاء التي تعرضت للابتزاز الإلكتروني.. يا ترى ليه و عرفت تتصرف؟ القصتان من اصدار دار الهدهد للنشر والتوزيع بدبي".

سماح أبو بكر عزت كاتبة مصرية تخصصت في أدب الطفل والكتابة للأطفال، وأقامت العديد من ورش الكتابة للأطفال في مصر وفي بلدان أخرى، وحظيت بالتكريم وحازت على العديد من الجوائز داخل مصر وخارجها، وهي ابنة الممثل المصري الراحل أبو بكر عزت، والكاتبة المصرية الراحلة كوثر هيكل.

ألفت عدة مؤلفات فيما يتعلق بأدب الطفل تجاوز عددها 40 كتابًا تنوعت ما بين القصص والكتب التاريخية، ومنها: "الدائرة الحائرة صدرت عام 2020 عن دار نهضة مصر للنشر، وفازت جائزة الهيئة الدولية لكتب اليافعين لعام 2020، وهي واحدة من أهم الجوائز الثقافية في مجال أدب الطفل واليافعين، وجه القمر صدرت عام 2020 عن دار دار البرج ميديا للنشر والتوزيع، مروة وأصدقاء البحر صدرت عام 2020 عن دار نهضة مصر للطباعة والنشر، غابة بين الأمواج صدرت عام 2020 عن دار نهضة مصر للطباعة والنشر، لؤلؤة في السماء صدرت عام 2020 عن دار نهضة مصر للطباعة والنشر، علي وصديقه الذكي صدرت عام 2019 عن دار الهدهد للنشر والتوزيع"؛ وغيرها من المؤلفات.

كوثر هيكل الابتزار الإلكتروني سماح أبو بكر عزت وزارة تنمية المجتمع مخاطر ادمان الهواتف الذكية

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