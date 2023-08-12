كليات تقبل من 60% علمي علوم 2023.. تعرف على قائمة التوقعات

تقدم الدستور لكم قائمة كليات تقبل من 60% علمي علوم 2023، حيث يشغل محركات البحث طلاب الثانوية العامة فى معرفة الكليات المتاحة لهم، خاصة بعد نهاية المرحلة الأولى وقبل الاعلان عن نتيجة الحد الأدنى للدخول للكليات المتوفرة هذه السنة.

كليات تقبل من 60% علمي علوم 2023

وفي هذا السياق، يتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى وموعد المرحلة الثانية، يوم الإثنين القادم بعقد مؤتمر صحفي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

كليات تقبل من 60 علمي علوم 2023

وننشر لكم قائمة كليات تقبل من 60% علمي علوم 2023، حيث يتشابه تنسيق العام الحالي مع العام الماضي

كليات تقبل من 60% علمي علوم 2023

-كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 255.

-معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات رياضة 255.

-تربية نوعية أسيوط 255.

-آداب دمنهور 255.

-دار العلوم انتساب موجه الفيوم 255.

-حقوق الفيوم 255.

-المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 255.

-معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 254.

-حقوق المنصورة 254.

-آداب حلوان 254.

-حقوق أسيوط 254.

-تربية (طفولة) عين شمس 254.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 254.

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 253.

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 253.

حقوق أسوان 253.

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 253.

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 253.

آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 253.

حقوق بنها 252.

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 252.

حقوق طنطا 252.

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 252.

الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 251.

تربية دمنهور رياضة 251.

المعهد العالي للهندسة ببلبيس 251.

دار العلوم انتساب موجه المنيا 251.

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات رياضة 250.

آداب انتساب موجه الإسكندرية 250.

اقتصاد منزلي بنات عين شمس 250.

تربية نوعية القاهرة 250.

معهد فني صحى رياضه اسوان 250.

آداب الفيوم 250.

آداب وعلوم إنسانية السويس 250.

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 250.

المعهد الفني للتمريض بمستشفى وادى النيل 250.

دار العلوم انتساب موجه أسوان 249.

آداب دمياط 249.

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 249.

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت 249.

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب رياضة 249.

آداب انتساب موجه القاهرة 249.

آداب انتساب موجه الزقازيق 249.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج 248.

معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا قليوبية 248.

حقوق حلوان 248.

تربية نوعية جنوب الوادي 248.

آداب أسوان 248.

آداب بنات عين شمس 248.

المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف 248.

تربية (طفولة) جنوب الوادي 247.

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 247.

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 247.

آداب العريش 247.

حقوق المنوفية بشبين الكوم 247.

إعلام بني سويف رياضة 247.

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 246.

سياحة وفنادق الفيوم 246.

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 246.

سياحة وفنادق مدينة السادات 246.

إعلام جنوب الوادي رياضة 246.

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 246.

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 246.

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 246.

سياحه وفنادق الاقصر 246.

آداب بني سويف 246.

سياحة وفنادق المنصورة 246.

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب رياضة 246.

سياحة وفنادق مطروح 246.

سياحة وفنادق المنيا 246.

آداب المنيا 246.

حقوق مدينة السادات 246.

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط 246.

آداب أسيوط 246.

سياحة وفنادق بني سويف 246.

اقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 246.

-معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 246.

-آداب الوادي الجديد 246.

-آداب جنوب الوادي 246.

-آداب سوهاج 246.

-المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية 246.

-آداب انتساب موجه حلوان 245.0.

-حقوق انتساب موجه حلوان 244.0.

-آداب انتساب موجه الفيوم 244.0.

-حقوق انتساب موجه أسوان 244.0.

-آداب انتساب موجه بنات عين شمس 244.0.

-آداب انتساب موجه دمياط 244.0.

-آداب انتساب موجه بور سعيد 244.0.

-حقوق انتساب موجه بنها 244.0.

-آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 244.0.

-حقوق انتساب موجه طنطا 244.0.

-حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 243.0.

-حقوق انتساب موجه المنصورة 243.0.

-آداب انتساب موجه بني سويف 243.0.

-آداب انتساب موجه أسوان 243.0.