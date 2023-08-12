السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الليلة.. محافظ الفيوم الأسبق ضيف الإعلامى محمد الباز فى "الشاهد"

جريدة الدستور

يستضيف الإعلامى محمد الباز، فى حلقة اليوم من برنامج "الشاهد" فى موسمه الثانى، على شاشة "إكسترا نيوز"، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، الدكتور حازم عطية، محافظ الفيوم الأسبق، وقت أحداث فض اعتصام رابعة الإرهابي، ليوثق شهادته على نصف قرن من عنف الجماعة الإرهابية والجماعات التنظيمات التكفيرية.

ويتحدث حازم عطية عن جماعة الإخوان الإرهابية ودورها فى حريق مبنى المحافظة بعد فض اعتصام رابعة الإرهابي والهجوم عليها بالمولوتوف، إضافة إلى حرق الكنائس، كما يكشف عن كواليس مكالمة الرئيس عبدالفتاح السيسي له، عندما كان يشغل منصب وزير الدفاع في 2013.

يذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس حتى 31 أغسطس، فى الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

الشاهد الباز محافظ الفيوم 30 يونيو محمد الباز محافظ الفيوم الأسبق

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