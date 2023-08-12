السبت 12 أغسطس 2023
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paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بعد ارتفاع نسبة الطلب على الورق.. هل تأثرت إصدارات دور النشر؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

منذ أيام أعلنت غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، عن أن أسعار الورق ارتفعت بنحو 15% بقيمة 5 آلاف جنيه للطن خلال آخر شهرين، وذلك بعد ارتفاع نسبة الطلب عليه وهو ما أدى لارتفاع سعر طن الورق إلى 38 ألف جنيه للطن، مقابل 33 ألف جنيه قبل شهرين.

هل انعكست نسبة ارتفاع الطلب على الورق على أعداد إصدارات دور النشر المصرية؛ وهو ما سنعرفه فى السطور التالية من بعض الناشرين.

المصرية اللبنانية: نقترب من تراجع إصداراتنا إلى النصف

الناشرة نورا رشاد عن الدار المصرية اللبنانية للنشر قالت إن ارتفاع الأسعار أثر على نسبة إصدارات الدار طوال الفترة الماضية بنسبة تقترب من نصف الإصدارات المستهدفة.

وأضافت "رشاد" فى تصريحات لـ"الدستور"، أن البديل عن الكتاب الورقى فى ظل ارتفاع أسعار الورق هو اتجاه الدار إلى تطبيقات الكتب الرقمية والصوتية لتعويض نسبة تراجع إصدار الكتاب الورقى.

ريشة للنشر: تراجعنا بنسبة 50% من إصداراتنا بسبب أزمة سعر الورق

الناشر حسين عثمان، مؤسس دار ريشة للنشر، قال إنه منذ انتهاء فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الماضية والتي تزامنت مع أزمة ارتفاع سعر الورق، بدأنا في ترتيب خططنا لإصداراتنا سواء من ناحية عدد العناوين أو المطبوع من كل عنوان، موضحًا أنه منذ سنة تقريبًا تراجعت نسبة إصدارات الدار 50%.

"عثمان" أضاف فى تصريحات لـ"الدستور"، أن بعض دور النشر بسبب أزمة سعر الورق اتجهت إلى النشر الإلكترونى لبعض العناوين، مشيرًا إلى أنه فى حال ازدياد الأزمة من الوارد أن تتجه دور النشر لبدائل الكتب الإلكترونية والنشر عبر تطبيقات الكتب الصوتية.

مصادر من "هيئة الكتاب": أسعار إصدارات الهيئة تضاعفت 10 مرات

من جانبها قالت مصادر من "هيئة الكتاب" فضلت عدم ذكر اسمها، إن اسعار إصدارات الهيئة لكتبها قبل عامين تضاعفت بواقع 10 أضعاف؛ لافتة إلى أن سعر الكتاب وقتها كان يتراوح بين 20 و30 جنيهًا الآن أصبح 200 جنيه، وهو مؤشر على تأثر الإصدارات بسعر الورق.

غرفة الطباعة باتحاد الصناعات أسعار الورق الناشرة نورا رشاد الناشر حسين عثمان هيئة الكتاب

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