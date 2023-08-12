"الدستور" تكشف أهم 5 مشروعات للبحث والإنتاج بقطاع البترول

نجحت الهيئة العامة للبترول، خلال الفترة الماضية، في تأمين كافة الاحتياجات اليومية من المنتجات البترولية وتلبية احتياجات السوق المحلية وكافة قطاعات الدولة، بالرغم من تزايد الاستهلاك لتلك المنتجات الذي يُشكل تحديًا إضافيًا.

فقد تمكنت الهيئة، من تنفيذ عدد من المشروعات المهمة بشركات القطاع المشترك ويكشف “الدستور” لكم في هذا التقرير وهي:

مشـــروع إزالـــة الاختناقات وزيـــادة القدرة الاستيعابية لتسهيلات منطقـــة بـــدر-3 بشـــركة بدر الديـــن للبتـرول لزيادة طاقـــة معالجة، والتخلـص مــن الميــاه الزيــت والميــاه لتصبــح 30 ألــف برميــل يوميًا، والتخلص من المياه المصاحبــة للإنتاج مــن خــلال حقنهــا بالآبار طبقًا للاشتراطات البيئية بتكلفـــة إجماليـــة حوالي 2.65 مليـــون دولار. إنشـــاء مسـتودع التخزيـــن الســـابع بشـــركة ويبكـــو للزيـــت الخـــــــــام بسعـــــــة 630 ألـف برميــل بتكلفــة إجماليـــــــة حوالي 27 مليــون دولار. إنشــاء خــط شــحن الزيــت الخــام مينيــس / أم بركــة قطــر 8 / 15كــم بشـــركة خالـــدة للبتـــرول لاستيعاب الزيـــادة المتوقعـــة فـــى إنتـــاج الزيـــت الخـــام بمنطقـــة الصحـــراء الغربيـــة بحوالي 8 آلاف برميـــل يوميًا بتكلفـــة إجماليـــة 2.7 مليـــون دولار . إنشــاء خــط قطــر 8 / 1.4 كــم بشــركة شــمال البحريــة للبتــرول لنقــل الزيـــت الخـــام مـــن منطقـــة NRA إلى منطقـــة شـحن الزيـــت بشـــركة قـــارون بتكلفـــة إجماليـــة حوالي 2.5 مليـــون دولار. إنشـاء خـط الشـحن غـرب كلابشة R / غرب كلابشة A ) قطـر 8 / 5كم بشـركة خالـدة للبتـرول لاستيعاب الزيـادة المتوقعـة في الإنتاج بمنطقـة الصحـراء الغربيـة بحوالي 5 مليـون قدم 3 غـاز يوميا وحوالي 3 آلاف برميل زيـت يوميًا بتكلفـة إجماليـة 1.4 مليـون دولار.

فيما تعمل الهيئة على كافة المحاور الإستراتيجية المختلفة ووضع السياسات المرنة وزيادة مساهمتها الفاعلة لتنفيذ خطط التنمية الشاملة وتحقيق تطلعات الدولة نحو مستقبل أفضل، وفي إطــار التحديات والأزمات العالمية الراهنة التي تؤثر بشــكل أكبــر علــى اقتصاديات كافة دول العالم.