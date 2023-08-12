باحث سودانى: القوات المسلحة تتقدم وتستهدف مواقع "الدعم السريع"

تحدث مجدي عبدالعزيز، الكاتب والباحث السياسي السوداني، عن تطورات الأزمة السودانية والاشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع.

وقال عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية" إن خريطة المواجهات تشير إلى تقدم القوات المسلحة السودانية بشكل ملحوظ.

وأضاف أن قوات الجيش السوداني تمارس قصفًا عسكريًا كثيفًا وعنيفًا على ميليشيا الدعم السريع المتمردة, خصوصًا منطقة أم درمان الإستراتيجية.

وتابع: "تقدم القوات المسلحة يعتبر واحدة من الأدوات التي يُراد بها إعادة الاستقرار إلى السودان بعد تعنت الميليشيا المتمردة في عدم تنفيذها للاتفاقيات السابقة في منبر جدة".

وأكد أن القوات المسلحة السودانية الآن تتقدم في كل المواقع، باستهداف ارتكازات ميليشيا الدعم السريع ومناطق تجمعاتها والمناطق التي تحتلها والمواقع التي توجد بها وقطع الطرق عليها ومحاولة إخراجها من الأحياء المدنية.

وأشار إلى أن كل إمكانيات الجيش السوداني داخل المعركة، مؤكدًا أن المواجهات تشير إلى حسم الأمور لصالح القوات المسلحة السودانية، متابعًا: "مدينة أم درمان تكاد تكون كلها تمامًا في يد الجيش السوداني ما عدا نقطة أو اثنتين، بالإضافة إلى ضرب الميليشيا المتمردة في مناطق بشرق النيل ومدينة بحري وانسحاب أعداد كبيرة منهم".