إزالة وإيقاف 11 حالة تعدٍ ومخالفات بناء بقرى المنيا (صور)

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، من رصد وإزالة 11 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء بدون ترخيص، وذلك خلال حملات لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالقرى التابعة لها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، التي أكد خلالها مواصلة الجهود المبذولة للتصدي وبكل قوة لكل أشكال التعدي بالمهد وإزالة فورية وإحالة المخالفة إلى النيابة العامة مع بذل المزيد من الجهد؛ لتنفيذ الحالات المستهدفة سواء كانت التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وقال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، تحت إشراف محمود أبوكريشة، نائب رئيس المركز والمدينة، ومحمد سميح، رئيس الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل، وجهة الولاية والتنظيم، نظمت حملة لإزالة التعديات أسفرت عن رصد وإزالة 4 حالات تعدٍ زراعة وبالبناء بدون ترخيص بقرية طوخ الخيل على مساحة ٥٠٠ متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية بالمركز والمدينة تمكنت من إزالة ٦حالات تعدٍ زراعة وبالبناء بدون ترخيص بقرية صفط الخمار على مساحة ٦٦٠ مترًا، وذلك خلال حملة تحت إشراف محمود أبوكريشة، نائب رئيس المركز والمدينة وبحضور علي ظريف، رئيس الوحدة المحلية بقرية صفط الخمار وجهة الولاية والتنظيم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تمكنت من ردم حفر أساس لبرج مخالف بدون ترخيص على مساحة ٥٠٧ أمتار بأبوفليو التابعة للوحدة المحلية بنزلة حسين بحضور هبة سيد نائب رئيس المركز والمدينة المدينة ، ووليد فرحان مدير الإشغالات وأحمد رأفت سكرتير القرية وتمت إزالة المخالفة بالمهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تقوم برصد حالات التعدي ومخالفات البناء العشوائي من خلال منظومة المتغيرات المكنية وفرق الرصد الميداني بقيادة رؤساء المجالس المحلية، بالقرى والأحياء، مشيرًا إلى أنه كلّف رؤساء الأحياء والقرى بالمتابعة الدائمة للتعديات ومخالفات البناء والتعامل معها في المهد وإزالتها على الفور.

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