لجمعهما زيوت السيارات المستعملة.. إحالة عاملين بالأميرية لمحكمة الجنح

أحالت نيابة الأميرية في قرارها الصادر اليوم عاملين إلى محكمة الجنح، بعد ثبوت اتهامهما بالغش التجارى، وقيامهما بتجميع زيوت السيارات المستعملة.

كانت قد نجح وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة في القبض على عاملين حال استقلالهما سيارة محمل عليها كمية من زيوت السيارات مدون عليها ماركات مختلفة تزن 1500 لتر "مقلدين مجهولين المصدر" وكذا ضبط مبلغا ماليا.

جرى اقتيادهما إلى قسم شرطة الأميرية، وبمواجهتهما قررا بأنهما يقوما بشراء زيوت من محطات الوقود صالحة للاستخدام وإعادة تعبئتها يدوياً فى جراكن خاصة بماركات مختلفة لأعلى سعر وبيعها من خلال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة وأن المبلغ المالى المضبوط خاص بشراء تلك الزيوت.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.