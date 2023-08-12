السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: الرئيس السيسى أحدث تحولًا استراتيجيًا فى علاقة الدولة بالشباب

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

كشف الكاتب الصحفي يوسف أيوب، رئيس تحرير "صوت الأمة"، عن جهود الدولة لدعم الشباب في كافة المجالات.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إنه منذ ثورة 30 يونيو أصبحنا أمام التحول في دعم الشباب بشكل كبير، ومع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم حصل تحول استراتيجي في علاقة الدولة بالشباب.

وأوضح أن اليوم العالمي للشباب فرصة من أجل تسليط الضوء على أهمية الشباب ومشاركتهم في المجالات السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وبالتالي تذكير الدول بدور الشباب.

وأضاف أنه في دولة مثل مصر تعداد الشباب يمثل 60% خاصة للفئة التي تحت 40 عامًا،  وبالتالي دي قوة عمل منتجة هائلة، ومصر تقوم على قاعدة شبابية كبيرة، واليوم العالمي فرصة للتذكير بهذه الطاقة الشبابية الكبيرة وكيفية الاستفادة منها، وهو يوم يضع دول العالم أمام قدرات الشباب.

وأشار إلى أن اليوم العالمي للشباب مهم ويذكرنا بالطاقة البشرية الهائلة الموجودة في المجتمع المصري، مقارنًا جهود الدولة المصرية في دعم وتمكين الشباب خلال السنوات القليلة الماضية بالأوضاع السابقة، وكيف كان الشباب يعزفون عن المشاركة والتواجد.

30 يونيو اكسترا نيو الرئيس عبد الفتاح السيسي الكاتب الصحفي يوسف أيوب

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