السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدا.. الحكم على مدرس متهم بضرب تلميذة حتى الموت بأسيوط

محكمة
محكمة

تصدر الدائرة الرابعة عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، غدا  الأحد، الحكم على المعلم المتهم بضرب التلميذة ريناد سيد صلاح بمدرسة عبد الله النديم الابتدائية المشتركة، والتسبب في وفاتها داخل الفصل.

 

وكان المستشار خالد عبد الشكور المحامي العام الأول لنيابات جنوب أسيوط الكلية، أحال معلم أول بمدرسة عبد الله النديم الابتدائية إلى محكمة الجنايات والمتهم بضرب تلميذة بالصف الخامس الابتدائي مما أدى إلى وفاتها داخل المدرسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم "مصطفى. ع. م" معلم أول لغة عربية بمدرسة عبد الله النديم الابتدائية اتهام بأنه قام بضرب المجني عليها "ريناد سيد صلاح فراج" وأنه أخل بدوره التربوي ورسالته التي اؤتمن عليها حال كونه موظفا عموما "معلم لغة عربية" وكانت ضحيته تلميذته ذات الأحد عشرة أعوام والتي داوم أفعال التهديد والوعيد قبلها مما بث الرعب في نفسها فلازمها الخوف منه وبتاريخ الواقعة تذرع بحديثها مع زميلاتها داخل الفصل فكال عقابا لها ثلاث ضربات بكتفها الأيمن والأيسر وظهرها مستخدما في ذلك "عصا" مما تسبب لها في انفعال نفسي وارتجاف شديد أدى إلى فرط في ديناميكية الدورة الدموية والتي تضافرت مع علتها المرضية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.

 

 

وتعود وقائع القضية إلى 6 ديسمبر الماضي، عندما تلقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة بوفاة التلميذة "ريناد سيد صلاح" بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة عبد الله النديم بحي غرب أسيوط بعد قيام مدرس بضربها خلال اليوم الدراسي، ووجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية العاجلة وتوجيه وكيل الوزارة بإصدار قرار بإحالة مصطفى ع. المعلم المتهم بتسببه في وفاة الطفلة ومديرة المدرسة إلى الشئون القانونية بالمديرية بجانب ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات في الواقعة ومحاسبة أي شخص يثبت تقصيره أو إهماله، مؤكدًا حرصه على تطبيق القانون على الجميع والمتابعة لما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة وتقرير الطب الشرعي في الواقعة حماية للحقوق.

الدائرة الرابعة عشرة جنايات أسيوط التلميذة ريناد مدرسة عبد الله النديم المستشار خالد عبد الشكور المحامي العام الأول

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