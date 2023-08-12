السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إخلاء برج إيفل بعد رسالة تهديد بوجود قنبلة

برج إيفل
برج إيفل

أفادت وكالة فرانس برس، اليوم السبت، بأنه تم إخلاء النصب التذكاري الباريسي برج إيفل بعد رسالة تهديد بوجود قنبلة.

وتوجه عمال إزالة الألغام إلى الموقع، وأغلق النصب أمام الزوار.

وأوضحت الوكالة ذاتها، أن إنذارا أمنيا، أدى إلى إخلاء ثلاثة طوابق من برج إيفل في وسط باريس.

من جانبها، أعلنت الهيئة التي تدير البرج عن أن خبراء إبطال القنابل والشرطة الفرنسية يتفقدون المكان، بما في ذلك مطعم يقع في أحد الطوابق.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا إجراء معتاد في مثل هذا النوع من المواقف لكنه نادر الحدوث.

فرنسا تغلق صوامع للحبوب بسبب حريق

وتشهد فرنسا خلال الأيام الحالية العديد من الحوادث، وقبل يومين، أعلنت السلطات الفرنسية، عن حريق هائل نشب في 4 صوامع للحبوب في مدينة لا روشيل، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وقالت الشركة المشغلة لصوامع الحبوب، إن الحريق أصبح تحت السيطرة، منوهة إلى أن ألسنة اللهب لم تصل للحبوب المخزنة.

أكدت الشركة أن السلطات الفرنسية أرسلت فرق إطفاء كثيفة للموقع حتى الآن، كما تم دفع تعزيزات أخرى في طريقها إلى هناك الآن، يُشار إلى أن "لا روشيل" تعتبر من أحد أكبر موانئ تصدير الحبوب في فرنسا.

كما لقي أكثر من 11 شخصا حتفهم في حريق شب بدار لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين في شمال شرق فرنسا، بعد تأكيد النائب العام عدد القتلى بعد أن أمضى رجال الإطفاء ساعات في تمشيط المبنى المدمر.

ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، فقد تم تعيين الحافلة الخاصة في Wintzenheim في Haut-Rhin، بالقرب من كولمار، وقال اللفتنانت كولونيل فيليب هاويلر، من خدمة الإطفاء، إنه تم العثور على الجثث في الطابق الأول من المبنى وتم التعرف عليها بواسطة طائرات دون طيار.

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