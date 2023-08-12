السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل نهائي البطولة العربية.. كريستيانو رونالدو وماني يقودان هجوم النصر

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

استقر لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي على تشكيل فريقه الذي سيواجه مواطنه الهلال في المباراة النهائية للبطولة العربية "كأس الملك سلمان".

ويقود كريستيانو رونالدو هجوم فريق النصر في مباراة اليوم.

وجاء تشكيل النصر على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالإله العمري، أليكس تيليس.

وسط الملعب: مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، عبدالله الخيبري.

الهجوم: أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

فيما جاءت دكة بدلاء النصر على النحو الآتي: أمين بخاري، نواف بوشل، محمد فتيل، جيسلان كونان، عبدالمجيد الصليهم، علي الحسن، سامي النجعي، خالد الغنام، مختار علي، عبدالفتاح آدم، عبدالرحمن غريب، عبدالعزيز العليوة.

وتأهل النصر للمباراة النهائية بالفوز على فريق الشرطة العراقي بهدف دون رد، فيما وصل الهلال لهذه المباراة على حساب فريق الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

لويس كاسترو النصر السعودي الهلال للبطولة العربية كريستيانو رونالدو

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