السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. الحكم على شخصين بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى

محكمة
محكمة

تصدر محكمة جنايات القاهرة، غدا الأحد، الحكم على شخصين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي.

كان قد نجح رجال المباحث في ضبط شخصين بالقاهرة لاتجارهما غير المشروع فى النقد الأجنبى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مزاولة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى، متخذاً من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبصحبته شخص آخر، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزتهما مبالغ مالية لعملات "محلية- أجنبية"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية.

محكمة جنايات القاهرة الاتجار النقد الأجنبي رجال المباحث تحريات الاجهزة الامنية مديرية امن القاهرة قسم شرطة عابدين

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