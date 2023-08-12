الرئيس التنفيذى لـ"سلاح التلميذ" يرد على شائعة الكتب الخارجية: أغلى كتاب بـ140 جنيهًا

قال مصطفى حمدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمؤسسة سلاح التلميذ: "إن الأسعار التي ذكرها أصحاب المكتبات في التقرير بعيدة تمامًا كل البعد عن الأسعار الحقيقية".

وأضاف في تصريحاته لـ"الدستور": "أن أسعار كتب سلاح التلميذ متوسطها 120 جنيهًا فقط، وأن أغلى كتاب سعرًا وصل إلى 140 جنيهًا، وأن الزيادة التي جاءت على الكتب نظرًا لغلاء الورق ومستلزمات الأحبار وغيرها كانت من 35 إلى 40% فقط، تمامًا كما تأثر كل شيء بالغلاء وبسعر الدولار وغيرها.

وأكد "حمدي" أن أغلى كتاب في مؤسسة سلاح التلميذ هو كتاب اللغة العربية الذي وصل لـ140 جنيهًا ولكن فيما عدا ذلك، فهناك كتب بـ100 و105 جنيهات فقط وغيرها، وكتاب واحد فقط كما ذكرنا هو الذي وصل سعره إلى 140 جنيهًا.

وقد نشرت "الدستور" في وقت سابق تقريرًا بعنوان "الدستور تبحث في حقيقة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية"، وذكرت فيه أسعار الكتب الخارجية التي ذكرها أصحاب المكتبات بالنسبة لكتب سلاح التلميذ، وأن الأسعار وصلت إلى 290 جنيهًا للكتاب.