السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخصين في حادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر

حادث تصادم
حادث تصادم

لقي شخصان مصرعهما في حادث تصادم سيارتين بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر، وانتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبيَّن اصطدام سيارتين نقل، مما أسفر عن مصرع شابين من مستقلي إحدى السيارتين.

وتم تحديد هوية الضحيتين، ونقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى المركزي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائق السيارة المتسبب في الحادث، وتحرر المحضر اللازم، ليتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

مواطنان المستشفى المركزى النيابة مديرية أمن الجيزة وقوع حادث تصادم

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