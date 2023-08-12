«طاقة النواب» تطالب بخطة عاجلة لمواجهة آثار التغيرات المناخية

طالب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بخطة عاجلة لمواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ في عدد من المجالات، وخاصةً مع ظهور الموجات الحارة التي ضربت مصر والعالم، وأدت إلى ظهور أوبئة في مجال الصحة، كما أثرت على الإنتاجية الزراعية والمحاصيل في بعض الدول، مما تسبب في نقص الغذاء، وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميًا، مما أثر على الدول النامية والأفريقية، ومن بينها مصر، وهو ما أثر سلبًا على حركة التجارة والسلع المصدرة وأثر على أسعار السوق.

وأكد "عوض الله" في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين أن الآثار المناخية أثرت أيضًا على مصادر الطاقة مع زيادة الاستخدام وزيادة الطلب على العرض، وهو ما يترك أثرًا اقتصاديًا، حيث كانت الدول الأفريقية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية والأكثر تضررًا، خاصةً مع آثار الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن تقرير "فاروس" المتخصص في الشؤون الأفريقية كشف تأثيرًا كبيرًا للتغيرات المناخية على محاصيل بعينها مثل الكاكاو والبن، وعلى الثروة الحيوانية وإنتاجيته، بالإضافة إلى التأثير على المحاصيل الزراعية في مصر وبعض الدول الإفريقية، مما يزيد من حجم أزمة الغذاء والحبوب مع استمرار آثار الأزمة الروسية الأوكرانية.

وشدد على أن مصر حذرت خلال قمة المناخ COP27 التي عُقِدَتْ بشرم الشيخ في مصر من الآثار السلبية للتغيرات المناخية الدولية، كما حذَّرَ الرئيس عبد الفتاح السيسي من مزيد من أزمة الغذاء العالمية، وهو ما يستوجب قيام الدول الكبرى بتنفيذ مسؤولياتها من خلال المشروعات ودعم الدول الأكثر تضررًا من آثار التغيرات المناخية.