برلمانى: دور صندوق "تحيا مصر" بارز فى دعم الفئات الأولى بالرعاية

أكد النائب نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أهمية التوجيهات الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز دور صندوق "تحيا مصر" لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

وقال يوسف نسيم، في تصريحٍ له اليوم، إن صندوق "تحيا مصر" وطوال السنوات الأخيرة أثبت دوره المجتمعي الرائد في مجالات كثيرة.

وأشار وكيل "دينية الشيوخ" إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة تعزيز دور صندوق "تحيا مصر"، باعتباره مكملاً لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، وتحسين مستوى معيشة ملايين المصريين، وزيادة قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية، بالشراكة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن صندوق "تحيا مصر" من خلال الانتشار الجغرافي الواسع قادر على مد يد المساعدات التنموية والاجتماعية إلى جميع المستحقين في أنحاء الجمهورية.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم بالدور الذي يقوم به صندوق "تحيا مصر" على صعيد العمل الاجتماعي والتنموي، لا سيما دعم الأسر الأولى بالرعاية، والأيتام، وذوي الهمم، بالإضافة لتنظيم قوافل للحماية الاجتماعية، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وتوفير المواد الغذائية والكساء والمستلزمات المعيشية المتنوعة للمستفيدين من خدمات الصندوق.