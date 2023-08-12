السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى يطالب بتعميم "100 يوم صحة" بالمنشآت الصناعية فى المحافظات

النائب حسن عمار
النائب حسن عمار

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مشاركة مديرية العمل بمحافظة بورسعيد في إطلاق مبادرة 100 يوم صحة لعمال مصانع المنطقة الحرة للاستثمار ببورسعيد، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية، والهيئة العامة للاستثمار، وجمعية المستثمرين، تشكل بادرة إيجابية في مسار توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين البسطاء، وتخفيف العبء عنهم، بإتاحة الخدمات العلاجية في موقع العمل، بما يساعد على توفير التنقل والوقت، لا سيما أنها تساعد على توافر بعض التدخّلات الأساسية لحماية صحة العمّال ومكافحة الأمراض الأكثر تأثيرًا بتقديم جميع السبل الصحية سواء الوقائية وخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وصحة المرأة بالمجان.

وأوضح عمار أن المبادرة تأتي في إطار مبادرة 100 مليون صحة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تسعى لتوفير العلاج اللازم بالمجان في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية من خلال تواجد الحملات الطبية بالمؤسسات المختلفة، على أن تجوب كل المصانع بالمنطقة الحرة للاستثمار لتقديم الخدمات الطبية على مدار أيام لتشمل كل العمال بجميع المنشآت، بما يمنح الكادر البشري مناخًا محفزًا لدفع عجلة الإنتاج ويرسخ للوفاء بحقوق العمال، منوهًا بأن البحوث والدراسات تذهب إلى أن تعزيز الصحة في مكان العمل يمكن أن يساعد على تقليل التغيّب عنه وعلى خفض تكاليف الرعاية الصحية لدى الشركات.

واعتبر عضو مجلس النواب أن انطلاق تلك المبادرة واستكمالها بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد من شأنه تيسير تلقي الخدمات العلاجية من الفريق الطبي بما لا يعطل خطوط الإنتاج، وتمكين العمال الذين يعانون من أمراض مزمنة من الحصول على الرعاية اللازمة، لافتًا إلى أنها تعد نتاجًا لخدمات المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، للتوسع في تقديم كل خدمات مبادرات الصحة العامة، وتهدف لتكثيف العمل خلال فترة زمنية مدتها «100 يوم»، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، وهو ما يمثل فرصة لتوفير الوقاية الأولية من الأمراض والإصابات المهنية ذات الصلة بالعمل من خلال تدخّلات فعالة لكشف أي مشكلة صحية في مرحلة مبكرة.

وطالب عمار بتعميم تلك المبادرة بمختلف المنشآت الصناعية في محافظات الجمهورية، باعتبارها خطوة مهمة على طريق إتاحة العمل اللائق لتحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية مما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية، واستكمالًا لجهود الدولة لدعم صحة المرأة المصرية، باعتبارها نصف المجتمع، وأهم شرائح المجتمع، وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية الصحية، كما أنها تسهم في مواجهة المخاطر الصحية في مكان العمل وآثارها على صحة العامل، تماشيًا مع استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة بشقيها الصحي والاجتماعي، وذلك بنشر عيادات تهدف إلى تقديم الخدمات الصحية والطبية للعمال والعاملات.

النائب حسن عمار مجلس النواب مديرية العمل مبادرة 100 يوم صحة 100 يوم صحة بورسعيد مبادرة 100 مليون صحة

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