السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 3 سنوات لمتهم بقتل شخص بسبب خلافات بينهما فى سوهاج

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، عاطلا بالسجن 3 سنوات لاتهامه بقتل المجنى عليه "م.م"، مزارع، بالاشتراك مع آخرين بدائرة مركز دار السلام.

بداية أحداث القضية عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه، وتم نقله إلى مستشفى دار السلام جثة هامدة.

وكشفت التحريات، عن أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، فقام بالتعدى على المجنى عليه بسلاح، مما أسفر عنه مصرعه في الحال، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها السابق.

جنايات سوهاج عاطل اجهزة الامن الإجراءات خلافات محكمة الجنايات

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