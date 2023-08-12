قوات الإنقاذ النهري تنتشل جثث المفقودين في بحيرة مفيض باريس بالوادي

نجحت قوات الإنقاذ النهري، اليوم، من استخراج جثث المفقودين من بحيرة مفيض باريس بمحافظة الوادي الجديد، والذين فقدوا أثناء إستحمامهم داخل المفيض هرباً من إرتفاع درجة الحرارة، وجاري الإنتهاء من كافة الإجراءات اللازمة إستعداداً لتسليمهم لذويهم.

تلقى اللواء محمد أبوالليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، تعليمات بنجاح قوات الإنقاذ النهري من إستخراج جثث المفقودين في بحيرة مفيض باريس، وجاري الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة إستعداداً لتسليمهم لذويهم

وتبين وفاة محمود يوسف آدم شغنوف، 43 عاما، ومحمود خلف عبد المنعم أحمد، 29 عاما من مدينة الخارجة والذين لقو مصرعهم غرقا أمس في بحيرات مفيض مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري الإنتهاء من إجراءات النيابة العامة وتسليم المفقودين لذويهم