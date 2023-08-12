ضبط المتهم بقتل عامل خلال مشاجرة في الهرم بالجيزة

تمكن رجال المباحث بالجيزة، من القبض على المتهم بقتل عامل خلال مشاجرة بينهما في الهرم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

البداية عندما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمصرع أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه في منطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن المجني عليه تعرض لاعتداء خلال مشاجرة مع شخص آخر، بسبب خلاف بينهما.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.