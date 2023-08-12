السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الدكانى" لـ"الدستور": تدشين بورصة للشركات الناشئة ليس مطروحًا خلال الفترة الحالية

رامي الدكاني
رامي الدكاني

كشف رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة، عن استعداد الإدارة لتدشين بورصة للشركات الناشئة، لكنه لم يُفصح عن موعد لتأسيسها.

وقال "الدكاني"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن للشركات الناشئة في مصر أهمية خاصة؛ لأن هذا القطاع تزداد أهميته يومًا بعد يوم، على مستوى العالم.

وأضاف أن هذه البورصة (الشركات الناشئة) ستكون بمثابة منصة مهمة لتعريف المستثمرين بالشركات الناشئة ومجال عملها وخططها المستقبلية، بما سيجعل البورصة أداة مهمة لتوفير التمويل لتلك الشركات من أجل نموها وزيادة توسعاتها في الداخل والخارج.

وأوضح أن بورصة الشركات الناشئة تحتاج إلى طبيعة خاصة؛ نظرًا لكونها تتعامل مع شركات ومشروعات مبتدئة، ما يجعل متطلبات الإفصاح بالنسبة لها مختلفة تماما عن الشركات المقيدة في بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو البورصة الرئيسية.

ولفت إلى أن إطلاق مثل هذه البورصة (الشركات الناشئة) يحتاج إلى بعض الوقت كي تؤتي ثمارها، وتحقق الغرض منها، مشيرًا إلى أن إدارة البورصة، وبالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، تعمل على عدد من الملفات الأخرى في المرحلة الحالية.

كما أشار "الدكاني" إلى أن إدارة البورصة تسعى لتدشين مؤشر للشركات التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، موضحًا أنها تعتمد على عدد من المعايير، أبرزها نسبة الاقتراض.

ونوه بأن البورصة تدرس إدراج 25 شركة ذات ملاءة مالية قوية لتدشين ذلك المؤشر، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة سيتم العمل على تطوير بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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