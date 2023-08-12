السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على جثة شخص داخل شقة بجمصة في الدقهلية

جثه.
جثه.

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، على جثمان شخص في العقد السادس من عمره متوفى داخل شقة بمصيف جمصة، وتبيَّن أنه مقيم بمحافظة حلوان وحضر بمفرده لقضاء فترة إجازة، إلا أنه توفي، وتم اكتشاف الوفاة بعد إنبعاث رائحة كريهة، وجرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق المصيفية المستأجرة.

وانتقل على الفور، ضباط قسم شرطة جمصة لمكان البلاغ، وبالفحص تبيَّن أن المتوفي يُدعى جمال محمد السعيد، ويبلغ من العمر 53 عامًا، ويقيم بمنطقة المعصرة بمحافظة حلوان.

وكشفت التحريات أن المتوفي حضر لقضاء إجازة مصيفية، واستأجر شقة بمدينة جمصة بمفرده لمدة أسبوع، وبعد انتهاء المدة توجه مالك الوحدة لاستلامها واكتشف انبعاث رائحة كريهة منها، وأخطر الأجهزة الأمنية التي حضرت على الفور، وعثرت على المواطن متوفى ومسجى على سريره.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى جمصة، وتبين أن الوفاة طبيعية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

الأجهزة الأمنية محافظة الدقهلية جثمان جمصة الدقهلية

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العثور على جثة شخص داخل شقة بجمصة في الدقهلية

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