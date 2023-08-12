السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق فعاليات ملتقى السياحة العربية والعمرة الإثنين المقبل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تنطلق فعاليات الملتقى الدولي الثاني والعشرون للسياحة العربية والعمرة"، الإثنين، بأحد فنادق القاهرة المطلة على النيل، وذلك بحضور ممثلي قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار.

وقالت مني جلال، المسؤول عن تنظيم الملتقي، إنه يعقد في العديد من الدول العربية، حيث يعد وسيلة أساسية للتعاون المشترك بين البلدان العربية في مجال تبادل الوفود السياحية وتنظيم رحلات العمرة.

وأضافت جلال، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الملتقى هذا العام سيناقش عدد من التحديات التي تواجة منظمي برامج الحج والعمرةخاصة بعد التطوير والتحديث التي قامت به المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية من برامج حديثة للحجز أونلاين للعمرة دون الحاجة إلى الشركات السياحية أو الوكلاء السعوديين.

وكشفت مصادر مطلعة بغرفة الشركات السياحية ان الملتقى يجمع بين الشركات المصرية والسعودية ويتم عرض كافةالخدمات والتسهيلات للموسم العمرة القادم، خاصة وأن الملتقى يشارك به العديد من شركات السياحة المنظمة للحج والعمرة في مصر والسعودية، وكذلك الشركات التي تستقطب السياحة العربية من مختلف دول الخليج العربي.

ومن المقرر أن ينطلق المتقلى خلال الفترة من 14 وحتى 15 أغسطس 2023.

وسيتم تنظيم عدد من ورش العمل المشتركة بين الشركات المصرية والسعودية لمناقشة أخر الاستعدادات لموسم العمرة.

مجال السياحة العربية مجال السياحة السياحة العربية وزارة السياحة والآثار ملتقي السياحة العربية والعمرة

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