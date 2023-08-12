السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أوقاف الإسماعيلية" تنظم رحلة ترفيهية لأطفال البرنامج الصيفي التثقيفي

أوقاف الإسماعيلية
"أوقاف الإسماعيلية" تنظم رحلة ترفيهية لأطفال البرنامج الصيفي

نظمت مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، تحت رعاية الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل الوزارة، وضمن فعاليات القافلة الدعوية الكبرى التى أقامتها المديرية، بقرية أبوعطوه التابعة لمركز الإسماعيلية رحلة ترفيهية للأطفال، المشاركين في البرنامج الصيفي التثقيفي.

زيارة منطقة الدبابات في أبوعطوة

شملت الرحلة زيارة لمنطقة الدبابات التى شهدت معركة الدبابات الشهيرة وانتصر فيها الجيش المصرى على العدو الصهيوني في حرب أكتوبر المجيدة.

وعلى سياق آخر، أشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بدور الواعظات في محافظة الإسماعيلية، خلال فعاليات القافلة الدعوية للواعظات والتي جابت عدد من مساجد الإسماعيلية.  

وشملت فعاليات القافلة، عدد من الأنشطة بمسجد المجمع الاسلامي بأبو عطوة وذلك بمشاركة كل من الواعظات تقوى مجدي محمد علي، وريهام محمود عاشور محمود، وهبة سامي محمد الدسوقي، وهدى أمين عبد الرحمن إسماعيل، وأميمة غريب الداودي.

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