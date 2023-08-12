السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص صدمه ميكروباص أثناء عبوره طريق جمصة بالدقهلية

جثة
جثة

لقى شخص مصرعه اليوم السبت  بعدما صدمته سيارة ميكروباص، وذلك أثناء عبوره طريق جمصة الدولي، في محافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 والبداية عندما تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى جمصة المركزي، بوصول شخص يدعى محمود الجميل، ويبلغ من العمر 44 عاما، ومقيم بميت غمر، جثة هامدة، ادعاء حادث سير. 

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور المتوفى طريق "جمصة- المنصورة" أمام قرية زيان التابعة لمركز بلقاس، صدمته سيارة ميكروباص مسرعة، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى جمصة المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

أخطرت النيابة التحقيقات المباحث الجنائية أمن الدقهلية بميت غمر ة الدقهلية

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