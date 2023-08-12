رفض "الحفار" دفنها.. ندب الطب الشرعي لتشريح جثة طفلة منذ ذوي الهمم بقنا

قررت النيابة العامة ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة طفلة من ذوي الهمم، أرادت أسرتها دفنها دون تصريح، لكن حفار القبور أوقفهم، بقرية المحروسة التابعة لدائرة مركز قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بمصرع طفلة تعاني من إعاقة ذهنية وأسرتها قامت بتكفينها وتغسيلها دون وجود تصريح بالدفن بإحدى قرى محافظة قنا.

وتبين بعد الفحص أن الطفلة تُدعى "تقوى.ع.ف، تبلغ من العمر 8 أعوام قامت أسرتها بتكفينها وعند دفنها رفض حفار القبور لعدم وجود تصريح وتم تحويلها إلى مستشفى طوخ وتبين وجود آثار كدمات وجروح على رقبتها.

تم ندب الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وإذا كان بها شبهة جنائية أو وفاة عادية، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.