وسط اتهامات للسلطات بالفشل.. حرائق الغابات تحول "هاواى" الأمريكية إلى جحيم

تسببت الحرائق التي اندلعت في الغابات في جزر هاواي، بالولايات المتحدة الأمريكية، في دمار كبير، إلى جانب سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين.

مسئولون في جزر هاواي قالوا إن الوفيات نتيجة حرائق الغابات ترتفع بشكل كبير، وتم تدمير أجزاء من جزيرة هاوي الأسبوع الماضي.

وحذر الحاكم جوش جرين من أن عدد القتلى سيرتفع على الأرجح مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ، فيما فرضت السلطات حظرا للتجوال من الساعة 10 مساء وحتى الساعة 6 صباحًا، اليوم السبت.

وأشار "جرين"، في تصريحات لموقع هاواي "نيوز ناو"، إلى أن "التعافي سيكون معقدًا بشكل غير عادي، لكننا نريد أن يعود الناس إلى منازلهم ويفعلوا ما في وسعهم للتقييم بأمان، لأنه أمر خطير للغاية".

- ماذا حدث؟

كانت قد أجبرت الحرائق السكان على إلقاء أنفسهم في المحيط هربا من ألسنة اللهب، وأكد خفر السواحل إنقاذ عشرات الأشخاص من المياه.

وقالت الكابتن أجا كيركسي، لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن تدهور الوضع بسرعة كبيرة شكّل مأساة للضحايا الذين اضطروا إلى القفز في الماء، وأوضحت أن المروحيات لم تتمكن من الاقتراب "بسبب سوء الرؤية"، فعملت سفن خفر السواحل على انتشالهم.

وتحدثت كلير كينت، من السكان والتي دُمر منزلها، لشبكة "سي إن إن"، عن مشاهد تحاكي أفلام الرعب في لاهاينا، وعن فوضى عمت المنطقة، مع "أشخاص عالقين في زحمة سير فيما السيارات تحترق على جانبي الطريق".

- أسباب الحرائق القاتلة في هاواي

كشفت الشبكة الأمريكية عن أسباب الحرائق القاتلة في هاواي منها:

- الجفاف

أفادت وكالة مراقبة الجفاف الأمريكية بأن الجفاف ساء في هاواي خلال الأسبوع الماضي، مما أدى إلى انتشار الحرائق، وارتفعت ظروف الجفاف الشديدة في مقاطعة ماوي إلى 16% من 5% الأسبوع الماضي.

ويمكن أن توفر الأراضي الجافة والنباتات وقودا لحرائق الغابات، والتي يمكن أن تتحول بسرعة إلى حرائق مميتة، لأن الرياح القوية أدت على إشعال النيران باتجاه المجتمعات.

- الأعاصير

إعصار دورا، وهو إعصار قوي وسريع الحركة من الفئة 4 مع رياح مستدامة تبلغ سرعتها 220 كم في الساعة، لا يساعد الأمور، ومع عاصفة دورا جنوبي هاواي استمر الضغط مرتفعا في الشمال، حيث اجتمعت القوتان لإنتاج "رياح قوية جدا ومدمرة"، وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية إن "هذه الرياح القوية إلى جانب مستويات الرطوبة المنخفضة تؤدي إلى نشوب حرائق جوية خطيرة".

وقال ديريك فان دام، عالم الأرصاد الجوية في "سي إن إن"، إن الرياح العاتية وظروف الجفاف المستمرة والرطوبة النسبية الجافة "مكونات لإشعال تلك الحرائق وتأجيج ألسنة اللهب".

- الجغرافيا والموارد

قال التقرير: جغرافية هاواي، وهي سلسلة جزر في المحيط الهادئ، وموارد مكافحة الحرائق المحدودة تعقّد الجهود أيضا.

والموظفون في قسم الغابات والحياة البرية بالولاية هم في الأساس مديرو الموارد الطبيعية والغابات وعلماء الأحياء والفنيون، وليسوا رجال إطفاء بدوام كامل.