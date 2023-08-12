أول ظهور للشيخ ماهر المعيقلي بعد تعرضه لوعكة صحية خلال أداء صلاة الجمعة (صور)

تصدر الشيخ ماهر المعيقلي، خطيب المسجد الحرام، تريند البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا خلال الدقائق الأخيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وسقط الشيخ ماهر المعيقلي، خلال صلاة الجمعة، أمس الجمعة ، وأصيب بحالة إغماء ولم يستطع إكمال الصلاة، وتقدم بعدها الشيخ عبدالرحمن السديس وأمّ المصلين واستكمل الصلاة.

وطمأنت وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين السعودية، اليوم السبت، الجميع، على صحة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي، الذي أصيب أمس بحالة إغماء أثناء صلاة الجمعة ولم يستكمل الصلاة.

وأكدت وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين السعودية، على أن الشيخ ماهر المعيقلي بتمام الصحة والعافية، ولله الحمد والمنة".

وتداول مجموعة من الصور للشيخ ماهر المعيقلي، خطيب المسجد الحرام، عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا، وهو في منزلة ويطمئن الجميع على صحته بعد تعرضه أمس للإغماء وإرهاق في آخر الخطبة وأول الصلاة فلم يستطع إتمام الصلاة لينوب عنه رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي وإمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ عبدالرحمن السديس.

سقوط الشيخ ماهر المعيقلي خلال صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

وتداول مستخدمو التواصل الاجتماعي أمس الجمعة، مقطع فيديو لحظة إغماء الشيخ ماهر المعيقلي خلال صلاة الجمعة على نطاق واسع، ودعوا الله بالشفاء العاجل، وألا يصيبه مكروه.

وكانت تتضمن الخطبة أمس يوم الجمعة، عن صلاح الأبناء يكون بغرس محبة الله في نفوسهم، وحثهم على الصلاة والاهتمام بها، مضيفًا: استوصوا بأولادكم خيرًا، يستوصون بكم برًا.

وتابع: احذروا من الدعاء على أولادكم، فكم دعوة وافقت ساعة استجابة.

وأشار إلى أن بقاء المرء في الدنيا له أمد محدود، لافتًا إلى أن الانتقال إلى الدار الآخرة قريب، مبينًا أن من الآثار التي لا ينقطع أجرها بانقطاع الأجل، الولد الصالح.