إزالة 28 تعدٍ على أراض زراعية ومخالفات بناء في بني مزار بالمنيا

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا في إزالة 28 حالة تعدي ومخالفات بناء بدون ترخيص وذلك خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بتكثيف الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار انه في إطار الجهود المبذولة فى إزالة التعديات نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار ٢٨حالة ازالة لتعديات البناء المخالف وعلى الأراضى الزراعية حيث قام يسري محمد نائب رئيس المركز وعودة راضى رئيس الوحدة المحلية ببنى على و أيمن يوسف رئيس حي شرق وابراهيم محمد رئيس حى غرب ومايكل حكيم رئيس حى جنوب وفني تنظيم الإدارة الهندسية وإدارة الازالات بإيقاف حالتين بناء مخالف بالدور الأول العلوي لمنزلين مساحتهما ١٠٠ و٨٠ مترًا بطريق الدلايلة وتم التحفظ على خلاطة الأسمنت بديوان عام الوحدة المحلية ببنى مزار، وتم تشميع منزل مساحتة ٦٠٠ متر وفك الشدة خشبية بالدور الأول العلوي بتقاطع شارع الحرية مع الشارع الثاني بالمحلج الى جانب فك شدة خشبية لسقف لدور ثاني علوي بمنزل مساحتة ١٠٠ متر بالشارع الرابع بأرض تقسيم عاطف المتفرع من شارع ترعة أبوحسيبة وتم التحفظ على أسياخ الحديد كما تم ازالة حالتين تعدى بشارع سوق الأربعاء القديم وفك شدة خشبية، وحالة على أرض خارج الحيز العمرانى بحى جنوب على مساحة نصف قيراط.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن علي الكيال نائب رئيس المركز يرافقه رئيس الوحدة المحلية ببني علي وريس حي غرب و أحمد بهلول مدير إدارة الازالات والاشغالات بالمركز تمكن من ازالة ١٢حالة تعدى على ارض زراعية الأولى بطريق ابوحرب اصلاح زراعى علي مساحة ١٨ سهم ، وحالتين بحوض امين والعمدة علي مساحة ١٨ سهم تعدي و٣ حالة بقرية ابشاق و ام السنط و بلة المستجدة مساحة كل حالة قيراط و ٦حالات خارج الحيز العمراني بابشاق وام الساس .وازال عيد السيد محمد رئيس الوحدة المحلية بشلقام ٥حالات بناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني.

وتمكن عاشور سيد رئيس الوحدة المحلية بأبو جرج ومسئولى التنظيم والازالات ومسئول الجمعية الزراعية من ردم حفر قواعد فى المهد بعزبة شمس الدين ، وايقاف صبه خرسانية لدور ارضى بقريه صفط ابو جرج امام السوق ارض تعاون زراعى للمرة الثانية وتم التحفظ على الخلاطة قبل الشروع فى العمل بها ، وكذلك ازالة حالة تعدى ببناء سور فى المهد بحوض الساحل ارض تعاون زراعى وتم التحفظ على ادوات البناء مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إزالة تعديات ومخالفات بناء

إزالة تعديات ومخالفات بناء

إزالة تعديات ومخالفات بناء