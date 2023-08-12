القبض على "مستريح المنظفات" بالغربية

تمكنت قوات الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم استثمار أموالهم.

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 3 أشخاص، مقيمين بمحافظة الغربية، لتضررهم من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الغربية، لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت "1,2 مليون جنيه" لتوظيفها واستثمارها لهم فى تجارة المنظفات ومستحضرات التجميل مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم بممارسة نشاط احتيالي، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.