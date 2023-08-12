قبل مواجهة تشيلسي.. أرقام محمد صلاح في الجولة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي

لمدة ست سنوات متواصلة، تألق محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، ليحصد العديد من الجوائز الفردية والألقاب الجماعية مع فريقه.

ويأمل محمد صلاح مواصلة في مواصلة توهجه مع ليفربول في الموسم الجديد 2023 - 2024، وتعزيز سجله المميز في الجولة الافتتاحية بالبريميرليج، منذ انتقاله إلى صفوف ليفربول قادمًا من روما الإيطالي، في صيف 2017، مقابل 42 مليون يورو.

ويتطلع فريق ليفربول أيضًا لتحقيق بداية رائعة في الموسم الجديد، لمصالحة الجماهير بعد الخروج من المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، وضياع فرصة المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا في النسخة المقبلة.

وكان فريق ليفربول قد أنهى الموسم الماضي بالتواجد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ليكتفي بالحصول على بطاقة التأهل لبطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج".

ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول في الجولة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي؟

وقبل انطلاق منافسات الموسم الجديد 2023-2024، حقق محمد صلاح إنجازًا تاريخيًا، بعدما أصبح أول لاعب يسجل في 6 افتتاحيات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كذلك يرغب في الانفراد بصدارة قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في المباريات الافتتاحية للدوري الإنجليزي، حيث سجل 8 أهداف حتى الآن، متساويًا مع الثلاثي المعتزل آلان شيرر وواين روني وفرانك لامبارد.

وبهذا الصدد، نستعرض لكم ما قدمه محمد صلاح، في الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري الإنجليزي على مدار سنوات الماضية، وذلك على النحو التالي:

• موسم 2017-2018

استطاع محمد صلاح أن يسجل في مرمى واتفورد، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي لموسم 2017-2018.

وشهدت هذه المباراة تسجيل محمد صلاح هدفه الرسمي الأول مع ليفربول بالدوري الإنجليزي، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 3-3.

وأنهى محمد صلاح هذا الموسم، بتسجيل 44 هدفًا خلال 52 مباراة خاضها في جميع البطولات.

وعلى صعيد الدوري الإنجليزي، أنهى صلاح موسمه الأول متصدرًا قائمة ترتيب هدّافي البريميرليج برصيد 32 هدفًا في 36 مباراة، ليتوّج بجائزة "الحذاء الذهبي" للمرة الأولى في مسيرته.

• موسم 2018-2019

تمكّن محمد صلاح من تسجيل هدفًا في مرمى وست هام يونايتد على ملعب "آنفيلد"، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي لموسم 2018-2019.

وشهدت هذه المباراة تألقًا كبيرًا من محمد صلاح، بعدما سجل هدفًا وساهم في فوز ساحق لليفربول برباعية نظيفة.

وأنهى محمد صلاح هذا الموسم، بتسجيل 22 هدفًا في الدوري الإنجليزي، ليتوّج بجائزة "الحذاء الذهبي" كهدّاف البريميرليج، للمرة الثانية على التوالي.

وحصد محمد صلاح جائزة "الحذاء الذهبي" بالتساوي مع كل من السنغالي ساديو ماني، والجابوني بيير إيمريك أوباميانج.

• موسم 2019-2020

وفي موسمه الثالث 2019-2020، سجل محمد صلاح هدفًا وصنع آخر في مرمى نوريتش سيتي، في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي، لتنتهي هذه المباراة بفوز ليفربول بنتيجة 4-1.

وأنهى محمد صلاح هذا الموسم، بتسجيل 19 هدفًا في الدوري الإنجليزي.

وشهد هذا الموسم، قيادة محمد صلاح لفريقه ليفربول نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، لأول مرة منذ 30 عامًا آنذاك، وتحديدًا منذ عام 1990.

• موسم 2020-2021

أما في موسم 2020-2021، توهج محمد صلاح بشكل أكبر، عندما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى ليدز يونايتد، في الجولة الأولى من بطولة الدروي الإنجليزي.

وشهدت هذه المباراة تحقيق محمد صلاح رقمًا استثنائيًا بعد إحرازه "هاتريك"، ليساهم في فوز ليفربول بنتيجة 4-3.

وأنهى محمد صلاح هذا الموسم، بتسجيل 22 هدفًا في الدوري الإنجليزي، ليفقد فرصة الفوز بجائزة "الحذاء الذهبي"، بعدما حل ثانيًا في قائمة ترتيب الهدّافين، وبفارق هدف واحد فقط خلف هاري كين، نجم توتنهام هوتسبير.

• موسم 2021-2022

عاد محمد صلاح مجددًا ليهز شباك فريق نوريتش سيتي، حيث سجل هدفًا وصنع إثنين آخرين، في الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022.

وشهدت هذه المباراة تألقًا من محمد صلاح كعادته، ليقود ليفربول نحو الفوز بثلاثية نظيفة.

وأنهى محمد صلاح الموسم الماضي، بتسجيل 23 هدفًا في الدوري الإنجليزي، ليحصد جائزة "الحذاء الذهبي"، للمرة الثالثة في مسيرته الكروية.

وحصد محمد صلاح جائزة "الحذاء الذهبي" بالتساوي مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين، نجم توتنهام هوتسبير.

• موسم 2022-2023

واصل محمد صلاح تألقه، وتمكّن من هز شباك فولهام في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي 2022-2023.

وشهدت المباراة وقوع ليفربول في فخ التعادل الإيجابي مع فولهام بنتيجة 2-2.

موعد مباراة ليفربول المقبلة أمام تشيلسي في افتتاحية الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق ليفربول لخوض مواجهة حاسمة أمام نظيره تشيلسي في قمة نارية على ملعب "ستامفورد بريدج"، في الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي، غدًا الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وبالنظر إلى أرقام محمد صلاح وتاريخه مع تشيلسي، فقد نجح الفرعون المصري في تسجيل 7 أهداف في شباك البلوز، وصنع هدفين آخرين، خلال 21 مباراة جمعته بفريقه السابق بمختلف المسابقات، حيث يُعد البلوز أكثر الفِرق التي واجهها صلاح خلال مسيرته الاحترافية.