حبس 3 عاطلين بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية فى القليوبية

أمرت جهات التحقيق في القليوبية بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء بحوزتهم، وتم التحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وتسببهم في فزع وخوف المواطنين في دائرة قسم ثان بنها. تم ضبط المتهمين وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وصل اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطار من المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث قسم ثان بنها، يفيد بضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مسجلين خطر لقيامهم بحيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية، وقاموا بإطلاق أعيرة نارية لبث الرعب في نفوس المواطنين وفرض السيطرة، متخذين دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

بعد تقنين الإجراءات، تمكن النقيب مصطفى الديب، معاون أول قسم ثان بنها، من استهدافهم وضبط المتهمين، وهم "عمر. ع"، و"محمود. س"، و"عمر. هـ"، وضُبِطَ بحوزتهم مواد مخدرة "هيروين" و3 فرد خرطوش وعدد من الطلقات التي تستخدم لذات الأسلحة.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامي، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأصدرت قرارها السابق.