الاتحاد المصري للتأمين يصدر نشرته الأسبوعية عن تعويضات الجوائز

كشف الاتحاد المصري للتأمين خلال نشرته هذا الأسبوع رقم 299 عن تأمين تعويضات الجوائزعن تأمين تعويضات الجوائز، وهو منتج تأمين غير شائع يغطي الأحداث الترويجية التي تمنح فيها الشـركات جوائز باهظة الثمن للفائزين بهدف جذب عملاء جدد وبناء ولاء العملاء الحاليين، حيث يساهم في تحمل التكاليف الكبيرة (الإحتمالية) التي ينطوي عليهاالاضطرار إلى دفع المكافأة إلى الشخص الفائز.



الاكتتاب في تأمين تعويض الجوائز

أوضح الاتحاد أن هذا التأمين يعتبر من الفروع ذات الطبيعة الخاصة (Speciality) لشركات التأمين. ويعتمد تحديد قسط وثيقة تأمين تعويض الجوائز على بعض العوامل الأساسية والتي تتمثل في:

- قيمة الجائزة.

- الاحتمالات الإحصائية لفوز شخص بالجائزة.

- المهارة المطلوبة للفوز.

- مبلغ التغطية.

وقد تطرقت النشرة إلى شرح تأمين مسابقات الجولف ذات الضربة الواحدة (Hole-in-one Insurance) وكذلك شروطها، كما أشارت إلى استثناءات وثيقة تأمين الجوائز وهي:

• إلغاء المسابقة التي كان من المفترض تقديم الجائزة خلالها.

• الاحتيال وخيانة الأمانة ومخالفة القواعد المنظمة للمسابقة.

• أي إصابة جسدية أو أضرار مادية تلحق بأي شخص أو ممتلكات أثناء المسابقة.

• أي أعمال شغب قد تحدث أثناء المسابقة.

كما استعرضت النشرة أمثلة على تأمين تعويض الجوائز والعروض الترويجية والألعاب المؤمن عليها مثل اليانصيب، و"أخدش واربح"، والعاب الاحتمالات، والعروض الترويجية الخاصة بالمسابقات الرياضية.

تلعب التأمينات التي تغطي تعويض الجوائز دورًا في تقليل التقلبات التي قد تتعرض لها ميزانية المؤمن له. كما تقدم شركات التأمين أحيانًا خدمة استشارية كاملة لمساعدة المؤمن له في تحديد الأثر المالي للجوائز على وضعه المالي في حالة عدم وجود تغطيات تأمينية، وتقييم احتمالات حدوث الحدث موضوع الجائزة وهوامش الانحراف والأمان لتلك الاحتمالات.



دور الاتحاد



يسعى الاتحاد المصري للتأمين دائماً إلى دعم وتطوير سوق التأمين المصري وذلك بمحاولة إطلاع السوق على المستجدات العالمية والاتجاهات العالمية الحديثة فيما يتعلق بالمنتجات التأمينية؛ الحديثة غير المألوفة في جميع أنحاء العالم والتي من الممكن أن يتم تطبيق بعضها في السوق المصري مما يمثل عامل جذب مهم لبعض انواع العملاء وانطلاقا من إيمان بعض شركات التأمين بأنه يجب الاستجابة لطلبات العميل وموافاته بالتغطية التي تلائم احتياجاته. هذا بالإضافة الي الدور الذي يقوم به الاتحاد المصري للتأمين في زيادة الوعي التأميني للعاملين بهذا القطاع وتشجيعهم نحو سلوك نفس المنهج العالمي في عملية الابتكار وتقديم التغطيات التأمينية المصممة خصيصا للعملاء. ولكن بما يتناسب مع احتياجات عملاء السوق المصري.



وأكد إن ابتكار منتجات تأمينية جديدة وغير مألوفة أصبح من الضروريات الحتمية، حيث أن طرح منتجات تأمينية جديدة سيسهم في جذب شرائح جديدة من العملاء وزيادة محفظة أقساط قطاع التأمين. وقد سبق وأن قام الاتحاد بإلقاء الضوء عن بعض الأنواع غير المألوفة من التأمين في العدد رقم 82 من نشرته الأسبوعية.