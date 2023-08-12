السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد": اضطراب الملاحة البحرية على الخليج ما زال مستمرًا (فيديو)

الأرصاد
الأرصاد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اضطراب الملاحة البحرية على الخليج ما زال مستمرا، لافتة إلى أن منطقة الخليج تشهد نشاطا للرياح من 50 كم/ ساعة لـ60 كم/ساعة، وبالتالي يؤدي لارتفاع الأمواج من 2.3 متر لـ 3 أمتار.

ونوهت "غانم"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم السبت، بأن الأمواج مرتفعة على البحر المتوسط، خصوصا بمنطقة العلمين والأسكندرية وبلطيم، ودمياط وبورسعيد ويصل لـ2.5 متر، ما يشكل خطورة على المصطافين بالشاطئ، ولذلك من الهام الحذر عدم التعمق داخل البحر المتوسط والتواجد بمنطقة قريبة من الشاطئ، والحذر بشكل كبير لأن ارتفاع الأمواج غير مناسب للتنزه والاستمتاع بالبحر.

الملاحة البحرية على البحر المتوسط ليس بها أى خطر

وشددت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، على أن أعمال الملاحة البحرية على البحر المتوسط ليس بها أي خطر، ولكن خليج السويس هو المتأثر بأعمال الملاحة البحرية.

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