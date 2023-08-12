وكيل أوقاف الأقصر يعلن تسيير قافلة دعوية بمساجد حاجة كومير

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، قيام الوزارة بتسيير قافلة دعوية موسعة بأوقاف الأقصر يوم الجمعة الموافق 18 أغسطس 2023، بمشاركة نخبة من السادة الأئمة المتميزين بالمديرية وعلى رأسهم قيادات الدعوة بالمديرية، على أن تستضيف مساجد إدارة أوقاف حاجر كومير.

يأتي ذلك في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لنشر العلم النافع في ربوع مصرنا.

وتشمل هذه القافلة الموسعة عقد اجتماع موسع مع أعضاء القافلة، ثم قيام السادة أعضاء القافلة بإلقاء خطبة الجمعة بمساجد كومير على النحو التالي:

1. الشيخ سيد محمد عبد الدايم، مدير المديرية، بمسجد الإمام الحسين في حاجر كومير.

2. الشيخ أحمد أمين أحمد، مسئول شئون المساجد، بمسجد الرحمن في الدقيرة حاجر كومير.

3. الشيخ أبو الحسن عبد الفتاح أحمد، إمام وخطيب، بمسجد أم المؤمنين عائشة في حاجر كومير.

4. الشيخ صبري عبد الستار عبد الحكيم، مسئول شئون القرآن، بمسجد السيدة خديجة في حاجر كومير.

5. الشيخ حسن بشاري سليمان، مفتش دعوة، بمسجد الحاجة آمنة في حاجر كومير.

6. الشيخ كمال عباس حفني، مسؤول المساجد بالإدارة، بمسجد خالد بن الوليد في حاجر كومير.

7. الشيخ فتحي عبد الحميد زيدان، إمام وخطيب، بمسجد الرحمن في حاجر كومير.

8. الشيخ عبد السلام فراج علي، إمام وخطيب، بمسجد عمر بن الخطاب في حاجر كومير.

9. الشيخ ربيع عبد الرازق أحمد، إمام وخطيب، بمسجد أحمد عنان في حاجر كومير.

10. الشيخ يوسف عبد الفتاح أحمد، إمام وخطيب - نور الإسلام - حاجر كومير