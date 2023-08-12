الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديسة يوليطة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى استشهاد القديسة يوليطة، وبهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي إن في مثل هذا اليوم استشهدت القديسة يوليطة . ولدت بقيصرية القبادوق من أبوين مسيحيين غنيين فورثت عنهما أموالا جزيلة فاغتصبها منها أحد الظالمين بواسطة شهود زور أقامهم ضدها بالرشوة ولما علم أنها تريد إقامة الحجة عليه لتظهر اغتصابه وكذبه وشي بها عند والي القبادوق أنها مسيحية فقالت في نفسها أن الأشياء الحاضرة ليست شيئا لتعرضها للضياع أما الأمور المقبلة فان أنا اقتنيتها فلن ينزعها أحد مني ولما حضرت أمام الوالي اعترفت باسم المسيح فطرحها في النار فأسلمت روحها الطاهرة بيد الرب ونالت عوض أملاكها الفانية الحياة الأبدية وقد مدحها القديس باسيليوس الكبير كثيرا .

فعاليات اخرى شهدتها الكنيسة القبطية الارثوذكسية حيث صلى نيافة الأنبا إكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر القداس الإلهي ضمن نهضة صوم السيدة العذراء، في كنيسة الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس السادس بمدينة الأمل، وشاركه الآباء كهنة الكنيسة، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ١٨ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بالكنيسة ذاتها، وشارك في الصلوات أيضًا أسر الشمامسة الجدد وشعب الكنيسة.

كما صلى نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات القداس الإلهي، في كنيسة السيدة العذراء بمدينة الخارجة التابعة للإيبارشية، وشاركه الآباء كهنة الكنيسة، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٤٨ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بكنائس المدينة ذاتها، ويُذكر أن الشمامسة الجدد من خريجي مدرسة "ني انجيلوس" للشمامسة التابعة للإيبارشية في دفعة عام ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣م.