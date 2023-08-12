التشكيل المتوقع لمباراة النصر ضد الهلال في نهائي البطولة العربية، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة والجماهير السعودية، لمتابعة اللقاء اليوم السبت، في المباراة النهائية من بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023.

ويستعد فريق النصر السعودي لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام مواطنه الهلال، على ملعب "مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)" في الطائف بالسعودية، في المباراة النهائية من بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023 "البطولة العربية للأندية".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر ضد الهلال في نهائي البطولة العربية "بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023"، اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وكان الاتحاد العربى لكرة القدم، قد قرر تعديل موعد مباراة النصر ضد الهلال، لتُقام في تمام الساعة السادسة مساءً بدلًا من التاسعة.

التشكيل المتوقع لمباراة النصر ضد الهلال في نهائي البطولة العربية

ونستعرض لكم التشكيل المتوقع لمباراة النصر ضد الهلال في نهائي البطولة العربية، وذلك على النحو التالي:

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الهلال في نهائي البطولة العربية

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: أليكس - عبد الإله العمري - علي لاجامي - سلطان الغنام.

خط وسط الملعب: عبد الله الخيبري – بروزوفيتش – فوفانا - ساديو ماني - تاليسكا.

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة النصر في نهائي البطولة العربية

في حراسة المرمى: حبيب الوطيان.

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - كاليدو كوليبالي - سعود عبد الحميد.

خط وسط الملعب: روبن نيفيز – سافيتش - محمد كنو - سالم الدوسري – ميشيل.

في خط الهجوم: مالكوم.

مشوار النصر والهلال في بطولة كأس الملك سلمان للأندية

وكان فريق النصر، تحت قيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو، قد تأهل إلى نهائي البطولة العربية، بعدما تغلّب على الشرطة العراقي بهدف نظيف، سجله النجم البرتغالي كريسيتانو رونالدو.

بينما خطف فريق الهلال، تحت قيادة المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة العربية، بعد فوزه على مواطنه الشباب السعودي بنتيجة 3-1.

ومن المقرر أن يحصل الفريق الفائز بلقب البطولة العربية على 6 ملايين دولار، فيما يحصل الوصيف على مليونى دولار وخمسمائة ألف دولار، كما ستحصل الأندية التى وصلت للمربع الذهبى على 200 ألف دولار، فيما يحصل كل فريق شارك فى البطولة على 100 ألف دولار.