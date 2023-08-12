السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط مستودع غاز تصرف في 3549 أسطوانة بالسوق السوداء بالبحيرة

أسطوانات غاز
أسطوانات غاز

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة وكذلك المساهمة في الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة  مجدي الخضر وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف، مدير عام التجارة الداخلية، حملات مكبرة بكوم حمادة أسفرت عن ضبط مستودع غاز تصرف فى 3549 أسطوانة غاز منزلية زنة 12.5 بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتماإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وشهدت مدينة دمنهور حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين، داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

وأسفرت تلك الحملة عن تحرير 20 مخالفه نقص وزن في الرغيف حتى 19 جرام، وضبط والتحفظ على كميه قدرها 10 شكائر دقيق بلدى مدعم قام أحد أصحاب المخابز بتجميعها بهدف الاتجار بها وتحقيق ربح غير مشروع.

كما تم تحرير محضري بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي المقرر لها لمحلات بيع سجائر وتم التحفظ أيضا على كمية من السجائر مجهول المصدر.

كما قامت الحملة بتحرير 5 محاضر تموينية لأفران بلدية قاموا بالغلق فى مواعيد العمل الرسمية وبدون إذن مسبق من الجهات المختصة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة.

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