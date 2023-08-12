"صحة المنوفية" تنظم 5 قوافل مجانية بقرى أشمون ضمن "100 يوم صحة"

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة المنوفية، عن إطلاق قافلة طبية مجانية، تستمر يومين، بقرية دروة التابعة لمركز أشمون، لخدمة 5 قرى، في إطار المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

وأوضحت مديرية الصحة بالمنوفية، أن القافلة الطبية المجانية، المقامة في قرية دروة بأشمون تخدم 4 قرى أخرى وهي كفر صراوة، عزبة أبو يوسف، كفر الحما، شطانوف، وتضم 8 عيادات متخصصة عيادتين باطنة، عيادتين عيادة أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات، وتبدأ عملها من صباح اليوم وتنتهي غدا الأحد.