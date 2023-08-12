الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية.. ودرجة الحرارة بالقاهرة 36 (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: إننا نشهد تحسنًا في الأحوال الجوية، بجانب درجات حرارة أقل من المعدلات الطبيعية، مشيرة إلى أن متوسط درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية.

وأضافت "غانم"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم السبت: "إننا نتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، إضافة إلى أن مصادر الكتل الهوائية معظمها قادمة من جنوب أوروبا، مرورًا بالبحر المتوسط".

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن تحسن الأحوال الجوية مستمر على معظم أنحاء الجمهورية، حيث إن الطقس حار رطب خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، وجنوب سيناء.

وتابعت: "الكتل الهوائية معظمها قادمة من البحر المتوسط بها نسب رطوبة، مما يجعلنا نشعر بارتفاع درجات الحرارة، حيث تسجل درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة مئوية، لكن هناك عوامل أخرى تسهم في تقليل نسب الرطوبة مثل نشاط الرياح".

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا يوزع الرطوبة في الهواء ككل، مما يساعد في انخفاض نسب الرطوبة.