السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مختار نوح لـ "الشاهد": الشيخ الذهبى الوحيد الذى تصدى بصدق لـ "التكفير والهجرة"

مختار نوح
مختار نوح

طالب المحامي مختار نوح، المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، بضرورة عمل فيلم للشيخ الذهبي، لافتا إلى أن الأالشيخ الذهبي هو الشخص الوحيد الذي تصدى بصدق لجماعة التكفير والهجرة. 

وأضاف مختار نوح خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الشيخ الذهبي هو الذي أصاب التكفيري شكري مصطفى في مصداقيته، وذلك بالاشتراك مع حسن الهلاوي، وقد كان "الهلاوي" من تنظيم الجهاد وعندما خرج منه، أصدر شرائط ضد التكفير والهجرة، لكن لم يلتفت إليه أحد في ذلك الوقت، لأن المناخ كله كان مليئًا بالفتنة، حيث كان من يخرج من تنظيم الجهاد في ذلك التوقيت، كان يقال عنه بأنه جاسوس ومجرم. 

برنامج الشاهد محمد الباز مختار نوح الشيخ الذهبي الإخوان جماعة التكفير والهجرة

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