السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بسبب التأثير التراكمى للتضخم.. ارتفاع إنفاق الأُسر الأمريكية بمعدل 709 دولارات شهريًا

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كشفت شبكة س إن إن الأمريكية، عن ارتفاع إنفاق الأُسر الأمريكية بمعدل 709 دولارات شهريًا زيادة مما كانت عليه قبل عامين، بسبب التأثير التراكمي للتضخم المرتفع.

وقالت الشبكة، في تقريرها، كان للتضخم في الولايات المتحدة تأثير متعاظم على ميزانيات الأسرة، حيث أنفقت الأسرة الأمريكية النموذجية 709 دولارات أمريكية في يوليو أكثر مما أنفقته قبل عامين لشراء نفس السلع والخدمات. 

وأشارت الشبكة إلى أن هذا الرقم يؤكد التأثير التراكمي للتضخم المرتفع على تمويل المستهلك حتى مع تباطؤ نمو الأسعار بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.

 وقال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين الأمريكيين: "تسبب التضخم المرتفع على مدار العامين الماضيين أو أكثر في الكثير من الأضرار الاقتصادية".

 وقال زاندي لشبكة CNN، إن معظم هذه الزيادة في الإنفاق مدفوعة بتكاليف الإسكان التي ارتفعت، وأن العائلات تنفق أكثر في البقالة على شراء وصيانة وتأمين المركبات والخدمات الترفيهية مثل الكابلات.

 وتابع: “نمت شيكات الرواتب أيضًا خلال العامين الماضيين - ولكن ليس بقدر تكلفة المعيشة، والأرباح المعدلة حسب التضخم عالقة في عام 2019 على الرغم من ارتفاع الأسعار، إلا أن الأرباح الحقيقية، التي تتكيف مع التضخم، عالقة عند مستويات أواخر عام 2019”.

وقال زاندي: "تظل المكاسب الحقيقية أقل مما كانت ستصبح عليه لولا الوباء والحرب الروسية، الأمر الذي يلقي بثقله على النفس الجماعية، وأن الخبر السار هو أن الأجور بدأت أخيرًا في تجاوز معدلات التضخم وتراجع نمو أسعار المستهلك بشكل كبير ، لدرجة أن العديد من المستثمرين يراهنون على أن الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من زيادة الفائدة.

واضاف أن الأسرة النموذجية أنفقت 202 دولار في يوليو هذا العام أكثر مما أنفقته قبل عام لشراء نفس السلع والخدمات، وهذا أمر مهم، لكنه لا يزال أقل من ذروة 536 دولارًا لهذا المقياس السنوي - وهو رقم قياسي يعود إلى يونيو 2022 ، عندما ارتفعت أسعار الغاز فوق 5 دولارات للغالون للمرة الأولى.

وقالت الشبكة: “ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 3.2% في يوليو مقارنة بالعام الذي سبقه، وهي أقل من المتوقع، وعلى الرغم من أن هذا كان أعلى قليلاً من معدل التضخم السنوي في يونيو، إلا أن معظم التأثير كان مدفوعًا بآثار التقويم”.

2022 الاقتصاديين التضخم المرتفع الخدمات الترفيهية الحرب الروسية العامين الماضيين

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