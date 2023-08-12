تبدأ من 80 جنيها.. أماكن لبيع الشنط المدرسية بأرخص الأسعار

مع اقتراب موسم الدراسة، شهدت الأسواق المصرية خاصة مكتبات بيع المستلزمات المدرسية بالكامل، إقبالا متوسطا من المواطنين لشراء احتياجات أبنائهم مع بداية الموسم الدراسي، وتجولت “الدستور” ببعض محلات بيع الشنط لمعرفة الأسعار وحجم الإقبال، وتبين اختلاف أسعار الشنط حسب الحجم والخامة سواء محلي أو مستورد، وتوجد أرخص منافذ بيع الشنطة المدرسية بمنطقة "درب آية" و"كوم الشيخ سلامة" والعتبة والموسكي بوسط القاهرة، حيث تنوعت أحجام وخامات الشنط لتناسب جميع شرائح المجتمع.

وقال عبدالله خلف، أحد تجار الشنط بمنطقة كوم الشيخ سلامة، إن أسعار الشنط المدرسية تبدأ من 80 جنيهًا وتصل حتى 450 جنيهًا، وتختلف أسعار الشنط باختلاف خامة كل منها، حسب النوع لكل مرحلة عمرية سواء مرحلة الحضانة يفضل اختيار ذات الرسومات الكرتونية والالوان المبهجة ويتراوح سعرها من 90 لـ150 حسب نوع الكرتون ويجب أن تكون سهلة الفتح والغلق.

وأضاف سيد أبوعلي، أحد تجار الشنط بدرب آية، إقبال كثير من قبل الأهالي على الشنط منذ بداية شهر أغسطس والأكثر مبيعًا هي الشنط الظهر المدرسية السادة ويتراوح سعرها من 150 إلى 250 والشنط الترولي للأطفال ويبدء سعرها من350 إلى 700 جنيهًا.

وتابع محسن السيد، أحد تجار الشنط في منطقة العتبة، أن الإقبال هذا عام كثيف منذ بداية فضل الصيف على الشنط للمصطفين ولكن مع بداية شهر أغسطس بدء الإقبال على الشنط المدرسية والجامعات.

وأوضح شنطة ظهر للكلية للاب توب باميكا بسعر 250 جنيهًا، حقيبة ظهر للاب توب سبورت كيو بسعر 300 جنيه، حقيبة ظهر سبروكس بسعر 800 جنيه وهذه الشنط يفضلها الطلاب الجامعي.

أكمل حديثة عن الشنط التي يحتاجها طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية منها أنواع كثيرة تتضمن مقلمة ولانش بوكس، مناسبة حتى الثانوية، ويصل سعرها إلى 350جنيهًا، والشنط المدرسية لطلاب الثانوية تبدأ من 250 جنيهًا وتصل لنحو 400 جنيه.

الشنط المدرسية

الشنط المدرسية

الشنط المدرسية

الشنط المدرسية

الشنط المدرسية

الشنط المدرسية

الشنط المدرسية