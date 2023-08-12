ورش لتعليم الرسم واللغة المصرية القديمة بمتحف كفر الشيخ

نظم متحف كفر الشيخ فعاليات التدريب الصيفي لعام 2023 م، منها محاضرة تطبيقات الحاسب الآلي المستخدمة في مجال الآثار، قدمها محمد بلتاجي مسئول قسم التدريب بالمتحف.

كما نظم متحف كفر الشيخ، ورشًا متنوعة لتعليم مبادئ الرسم، واستقبل، قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة (إعاقة ذهنية)، وتم عمل جولة إرشادية لشرح مقتنيات المتحف بشكل مبسط لأبنائنا من ذوي الهمم لدمجهم بالمجتمع.

كما عرض المتحف أواني فخارية من الطين تم العثور عليها في بوتو وتعود إلى أواخر عصر ما قبل الأسرات وهي ذات جدران سميكة وفوهة واسعة، ومصقولة في بعض أجزاء من سطوحها، ومنها أوان ذات مقابض على هيئة أذن.

كما نظم فعاليات برنامج تعليم مبادئ اللغة المصرية القديمة للطلاب الموهوبين، والمتفوقين بالإدارة التعليمية بمديرية التعليم بكفر الشيخ من طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية، بحضور الدكتور أسامة فريد عثمان مدير عام المتحف، كما قدم المحتوى العلمي بالبرنامج الدكتور السيد البنا، مدير عام إدارة التسجيل والتوثيق لمتاحف الوجه البحري ومدن القناة.

وفي وقت سابق، فقد أعلن متحف كفر الشيخ، فوز الجزء العلوي من تمثال الملك المصرى تحتمس الثالث، قطعة شهر أغسطس، في إطار مبادرة «أنت من تقرر»، التي تهدف إلى إشراك الجمهور في اختيار أفضل القطع الفنية في المتحف، لتكون على قائمة صالات العرض المتحفي على مدار شهر كامل.

والقطعة الفائزة عبارة عن الجزء العلوي من تمثال الفرعون تحتمس الثالث، وهو يعد من أعظم المحاربين في مصر القديمة ويظهر مرتديًا غطاء الرأس المزين بحية الكوبرا، القطعة الأثرية من الجرانيت الأحمر، وتعود إلى عصر الدولة الحديثة وللأسرة الثامنة عشر.

وقال الدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ، إن مسابقة «أنت من تقرر»، يجريها متحف كفر الشيخ كل شهر، إذ يجرى اختيار قطعتين أثريتين من المعروضة بالمتحف، ويختار جمهور المتحف قطعة من القطع المعروضة، وبعد ذلك تقوم إدارة المتحف بوضع القطعة الفائزة على قائمة صالات العرض المتحفي على مدار شهر كامل.