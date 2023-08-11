الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| على الله الجمال: الرسول له أفضلية عند الله على جميع الأنبياء (فيديو)

الشيخ على الله الجمال
الشيخ على الله الجمال

قال الشيخ على الله الجمّال، أحد علماء وزارة الأوقاف، إنّ هناك آية ذكرت في القرآن الكريم دلّت على أفضلية الرسول صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء، مستشهدًا بقول الله تعالى (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده).

وأضاف الجمّال، اليوم الجمعة، خلال برنامج "نبي الرحمة"، المذاع عبر قناة الناس، أنَّ الله تعالى في هذه الآية التي ذكرت في سورة الأنعام، وقف عندها المفسر الكبير نجم الدين الطوفي في كتابه "الإشارات الإلهية"، أنّ الله أمر نبيه بالاقتداء بأنبيائه جميعهم، لنجده صلى الله عليه وسلم يفعل كافة العبادات التي قام بها جميع الأنبياء، حتى إنه أقام الليل حتى تورمت قدماه، موضحًا أن أفضلية رسول الله لأن الخالق أمره بالامتثال للأمر وقد امتثل الحبيب محمد ليفعل كل المحاسن.

وتابع "الجمّال": "النبي محمد بقيامه وبفعل جميع المحاسن والطاعات التي فعلها الأنبياء من قبله وصل إلى درجة الكمال البشري، وهذه الآية احتج بها الطوفي على أفضلية رسول الله على جميع الأنبياء"، مؤكدًا "نحن لا نفرق بين أحد من رسل الله بل نؤمن بهم جميعًا".

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس القرآن الكريم نبي الرحمة الرسول الأنبياء

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