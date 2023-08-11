قناة الناس| على الله الجمال: الرسول له أفضلية عند الله على جميع الأنبياء (فيديو)

قال الشيخ على الله الجمّال، أحد علماء وزارة الأوقاف، إنّ هناك آية ذكرت في القرآن الكريم دلّت على أفضلية الرسول صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء، مستشهدًا بقول الله تعالى (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده).

وأضاف الجمّال، اليوم الجمعة، خلال برنامج "نبي الرحمة"، المذاع عبر قناة الناس، أنَّ الله تعالى في هذه الآية التي ذكرت في سورة الأنعام، وقف عندها المفسر الكبير نجم الدين الطوفي في كتابه "الإشارات الإلهية"، أنّ الله أمر نبيه بالاقتداء بأنبيائه جميعهم، لنجده صلى الله عليه وسلم يفعل كافة العبادات التي قام بها جميع الأنبياء، حتى إنه أقام الليل حتى تورمت قدماه، موضحًا أن أفضلية رسول الله لأن الخالق أمره بالامتثال للأمر وقد امتثل الحبيب محمد ليفعل كل المحاسن.

وتابع "الجمّال": "النبي محمد بقيامه وبفعل جميع المحاسن والطاعات التي فعلها الأنبياء من قبله وصل إلى درجة الكمال البشري، وهذه الآية احتج بها الطوفي على أفضلية رسول الله على جميع الأنبياء"، مؤكدًا "نحن لا نفرق بين أحد من رسل الله بل نؤمن بهم جميعًا".

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