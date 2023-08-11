"الشرقية للدخان" تكشف عن خطتها لخفض أسعار السجائر بالسوق

قال المهندس هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، إن الشركة تبيع السجائر للموزعين بأقل من 24 جنيهًا للعلبة حتى تصل للمستهلك بهذا السعر المُعلن.

وأشار إلى أن الشركة اعتادت في شهري يونيو ويوليو من كل عام، تخزين التجار للسجائر اعتقادًا منهم أن هذا الموعد سيتم الإعلان عن الزيادة الضريبية لتحقيق مكسب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الشركة تضع خطة أساسية للتوزيع. ففي شهر رمضان تطرح الشركة حصة أقل وفي الصيف الحصة تختلف عن الشتاء وهكذا، لكن بسبب الأزمة الحالية سيتم طرح من 7 لـ8 ملايين علبة، وزيادة المعروض بالسوق حتى تنضبط الأسعار، إضافة إلى تشديد الحملات الرقابية.

ولفت إلى أن السجائر بـ24 جنيهًا للعلبة ولا توجد زيادات متوقعة حاليًا، وعندما تكون هناك زيادة ستعلن الشركة عن الأسعار الجديدة بشكل واضح، مطالبًا المستهلك بمراجعة الكود الموجود على علبة السجائر لمعرفة السعر الحقيقي، وعدم الشراء بأكثر من السعر المعلن.

وأشار هاني أمان، إلى أن حصة الشرقية للدخان في السوق المصرية من 70 لـ75%، متابعًا: "جزء كبير من التجار مش مسجلين لدى الشركة، وعندهم كميات ما بين مهربة إلى سجائر تابعة للشركة الشرقية ولكن جمعوها من السوق ووضعوها في المخازن حتى يتحكموا في الأسعار".