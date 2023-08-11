الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الزراعة": مشروع الصوب الزراعية عمل نقلة نوعية على مستوى الإنتاجية من المحاصيل

الصوب الزراعية
الصوب الزراعية

قال محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين وتنظيم معرض الزهور بوزارة الزراعة، إن جريدة الوقائع المصرية نشرت في عام 2016 القرار الوزاري بشأن تراخيص صوب إنتاج المحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى أنه قبل هذا التاريخ لم يكن هناك قانون ينظم تراخيص الصوب الزراعية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن المؤسسة العسكرية أطلقت مشروع الزراعات المحمية في 2018، وبدأ إنشاء محطة محمد نجيب للصوب الزراعية، لافتًا إلى أن مشروع الصوب الزراعية انتشر بشكل كبير، لدرجة أن هناك قرية اسمها "الجزائر" تكاد لا تراها من كثرة الصوب الزراعية الموجودة فيها.

وعن تشكيك الإخوان في مشروع الصوب الزراعية، قال: "كنت شاهد عيان على احتلال أعضاء الإخوان لوزارة الزراعة بعد تولي محمد مرسي الحكم، لدرجة أنه تم تعيين مندوب مبيعات في منصب مدير المكتب الفني لوزير الزراعة".

وتابع: "الصوبة الزراعية يعني بيت محمي من التغيرات المناخية، وتتم زراعة محصول في وقت غير الوقت الطبيعي، وهذا يؤدي إلى إنتاج 4 أضعاف الإنتاج ويحقق فائقًا في الخضر في مصر ومحاصيل أخرى".

ولفت إلى أن مصر لم تتعرض لأي أزمة في نقص محصول من المحاصيل، ولدينا فائض ونصدر خضر وفاكهة ونباتات طبية وعطرية، ونصدر شتلات من إنتاج هذه الصوب، منوهًا بأن مشروع الصوب الزراعية أضاف لمصر نقلة نوعية على مستوى الإنتاجية وتوفير سلعة بسعر مناسب للمواطن.

محمود عطا الإدارة المركزية للبساتين معرض الزهور وزارة الزراعة مشروع الصوب الزراعية محمد الباز

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