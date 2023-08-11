انطلاق فعاليات مؤتمر البورصة بالعلمين للترويج لسوق المال

انطلقت فعاليات مؤتمر البورصة في مدينة العلمين الجديدة، مساء اليوم، للترويج لسوق المال.

وحضر فعاليات المؤتمر الذي يقام أسبوعيا طوال أغسطس بمدينة العلمين، رامي الدكاني، رئيس البورصة، وسامح الترجمان رئيس البورصة الأسبق، وأحمد أبو السعد، رئيس جمعية المحللين الماليين، وعدد من أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية.

وتقام فعاليات المؤتمر للترويج بأدوات الاستثمار في سوق المال، طوال شهر أغسطس الجاري.

كانت البورصة قد أطلقت مبادرة جديدة يجري التعامل بها لمدة شهر خلال صيف 2023 بهدف محو الأمية المالية، وزيادة التوعية بطرق الاستثمار والادخار ومتابعة الحسابات الخاصة بالمستثمر طوال الوقت ومن أي مكان.

وقالت البورصة عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي “لينكد إن”: “اتعلم تستثمر وتدخر وتتابع فلوسك وأنت على البحر تعالوا زورونا في شاطئ Isla Beach في مدينة العلمين الجديدة”.